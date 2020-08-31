Стосується кожного: Биологическое доверие (эфир от 03.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 3 сентября.

Как только 10-летняя внучка Владислава раскрыла бабушки тайну о том, что ее оскорбляет новый сожитель матери, Лариса Гордиенко забила тревогу. Невестка Юля и биологический отец Владиславы прожили вместе два года. Однако, уже на 4-м месяце беременности женщина бросила мужа и ушла жить к другому, более того - даже записала нового сожителя отцом Владиславы. Обвинения бывшей свекрови Юля отвергает, утверждает, что эту историю Лариса придумала, чтобы отомстить ей за побег 10-летней давности. Искреннее желание помочь ребенку или месть за обиды из прошлого? Чего на самом деле добивается биологическая бабушка?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 3 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.