Стосується кожного: Синяки на детстве (эфир от 02.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 сентября.

4-летний Ростислав из Киевской области пришел в детский сад с синяками и царапинами на теле. Воспитатели сразу обратились в службу по делам детей. 34-летняя Елена Шелутько в избиении своего сына обвиняет сожителя - 26-летнего Вадима Симороза. Елена утверждает, что насилие над ребенком не простила и сразу ушла от мужа. Зато, Вадим отрицает, что поднимал руку на 4-летнего ребенка жены и предполагает, что синяки она могла поставить мальчику сама. А значит – есть и угроза и для маленькой 2-летней дочери. Как скрытая агрессия вытесняет любовь к детям ... Почему мать не смогла обезопасить своих детей от насилия и какая судьба их ждет?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 2 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.