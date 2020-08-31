Стосується кожного: Забавы с оружием (эфир от 01.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 1 сентября.

9-летнего Ивана из Черкасской области старшие ребята решили напугать настоящим пистолетом. Мальчик очень испугался, а потом почувствовал боль. В тот день двое старших соседей - подростков развлекались стрельбой по бутылкам. Евгению - 11. Он старше Ивана на два года. Считает себя взрослым и уверяет, что хорошо разбирается в правилах безопасности, а в мальчика попал случайно. Зато опекун Ивана, 71-летняя Надежда Филипенко, уверена, что соседский парень намеренно выстрелил в ее сына. Безответственность взрослых или детская безнаказанность? Как пистолет мог оказаться в детских руках и почему никто из родителей своевременно не отреагировал на выстрелы?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 1 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.