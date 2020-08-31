Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.09.2020)

1 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Какие самые популярные сорта дыни? Может ли дыня заменить сладости? Сколько ее можно съесть, чтобы не навредить здоровью? И как дыню можно подать на стол, чтобы удивить гостей? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: диетолог Марта Лисевич, агроном Григорий Иванов, шеф-повар Андрей Петренко. Звездная гостья выпуска – телеведущая Габриэлла Массанга.

Новый выпуск Полезной программы от 01.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.