Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.09.2020)

2 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Кукурузу вместе с рисом и пшеницей относят к «трем главным хлебам человечества». Оказывается, многоликую кукурузу можно не только есть, но и пить. А еще с ее помощью строят, красят и даже стирают! Силосная, кормовая, зерновая и сладкая – в чем разница? Какая кукуруза полезнее – на гриле, вареная или консервированная? В чем отличие «молодой» кукурузы от «старой»? Как сделать из кукурузных зерен попкорн и почему он «стреляет»? Как можно использовать кукурузные листья и стебли? Из какой кукурузы лучше готовить голубцы, а какую – консервировать? Звездный эксперт ток-шоу – телеведущая Жанна Тихонова.

Новый выпуск Полезной программы от 02.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.