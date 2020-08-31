Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.09.2020)

3 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Эту красную рыбу любят во всех странах мира. То же касается и лососевой икры. Лосось – прекрасный диетический продукт. Но все ли части рыбы одинаково полезны? Каким должен быть цвет свежего лосося? Если рыба без головы и жабр, как определить ее свежесть? В чем суть лососевой диеты? Какие вкусные и необычные блюда из лосося готовят в разных странах? И на что следует обратить внимание при выборе лососевой икры? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт выпуска – телеведущий Андрей Джеджула.

Новый выпуск Полезной программы от 03.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.