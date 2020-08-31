Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.09.2020)

4 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Арбуз – любимое лакомство многих взрослых и детей в летнее время года. При выборе этого плода крайне важно учитывать его спелость. Иначе, в лучшем случае, вы останетесь разочарованными вкусом ягоды, а в худшем – можете отравиться. Что нужно знать, чтобы безошибочно выбрать самый сладкий и вкусный арбуз? Как «звучит» спелый плод? Где найти хороший арбуз? Какие виды арбузов чаще всего встречаются в Украине? Чем они отличаются? И как приготовить из арбуза соленую закуску? Звездный эксперт программы – телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 04.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.