Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.09.2020)

31 августа 2020 18:54 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.09.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.09.2020)
пресс-служба

5 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

По данным специалистов, свинина составляет 40% всего животного белка, потребляемого в мире. Среди бесспорных лидеров – Китай, где употребляют 48 килограммов свинины на человека в год. Что же полезного в этом мясе? Какие существуют породы свиней и чем они отличаются? Как правильно выбрать мясо? Какие блюда лучше готовить из разных частей туши? О каких секретах приготовления свинины знают шеф-повара? Звездный эксперт ток-шоу – телеведущий Александр Бондарчук.

Новый выпуск Полезной программы от 05.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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