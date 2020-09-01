Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 01.09.2020)

1 сентября 2020 18:47 Александр Кива
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 01.09.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 01.09.2020)
пресс-служба

1 сентября на ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 12 выпуск шоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон.

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Смотрите в 12 выпуске шоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон:

Сегодня в фэшн-битве сойдутся: украинская звезда парижского Мулен Руж Виктория, манерная светская леди Арина и пацанка на стиле Владислава. Тема дефиле для звездных участниц: повышение у шефа. Чем девушки будут поражать на этот раз, смотрите в выпуске.

12 выпуск шоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон  смотрите 1 сентября в 17:15 на канале ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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