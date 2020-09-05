Стосується кожного: Дочь матерей (эфир от 07.09.2020)

5 сентября 2020 16:48 Александр Кива
Стосується кожного: Дочь матерей (эфир от 07.09.2020)
Стосується кожного: Дочь матерей (эфир от 07.09.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 7 сентября.

Читайте такжеЖиття відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.09.2019)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Уже полгода Светлана Малеванная из  Кировоградской области борется с сестрой за право на воспитание своей 10-летней дочери. Светлане пришлось на несколько дней поехать на похороны, а за дочерью обещала присмотреть подруга. Но уже через два дня Викторию забрала служба по делам детей. А потом ее передали тете Татьяне Жаровой из Черкащины. После откровенных признаний Вики о жизни с мамой, сестра решила лишить Светлану родительских прав. Татьяна уверяет, что ее сестре ребенок нужен только как кормилица - Светлана не работает и живет на алименты. Дочкины деньги или возвращение ребенка домой, что больше беспокоит мать и что думает родной отец?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 7 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу Стосується кожного 2020

Материалы по теме

Звана вечеря: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2020)
Телешоу

Звана вечеря: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2020)
Стосується кожного: Пламя измены (эфир от 11.09.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Пламя измены (эфир от 11.09.2020)
Сергей Притула рассказал, пользуются ли его дети электронными девайсами
Новости

Сергей Притула рассказал, пользуются ли его дети электронными девайсами
Стосується кожного: Собачья жизнь (эфир от 10.09.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Собачья жизнь (эфир от 10.09.2020)

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK