Стосується кожного: Дочь матерей (эфир от 07.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 7 сентября.

Уже полгода Светлана Малеванная из Кировоградской области борется с сестрой за право на воспитание своей 10-летней дочери. Светлане пришлось на несколько дней поехать на похороны, а за дочерью обещала присмотреть подруга. Но уже через два дня Викторию забрала служба по делам детей. А потом ее передали тете Татьяне Жаровой из Черкащины. После откровенных признаний Вики о жизни с мамой, сестра решила лишить Светлану родительских прав. Татьяна уверяет, что ее сестре ребенок нужен только как кормилица - Светлана не работает и живет на алименты. Дочкины деньги или возвращение ребенка домой, что больше беспокоит мать и что думает родной отец?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 7 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.