Стосується кожного: Несвоевременная помощь (эфир от 08.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 8 сентября.

79-летнюю пенсионерку Любовь Орехову с тяжелой травмой головы увидели случайные прохожие среди бела дня в самом центре Фастова. В тот день пожилая женщина вышла оплатить коммунальные услуги, упала на асфальт и ударилась головой. Люди стали вызывать скорую, однако за два часа врачи так и не прибыли. Тогда прохожие вызвали полицию. Патрульные и доставили пострадавшую пенсионерку в больницу. Через три дня Любовь Орехова умерла. Почему травмирована женщина так и не дождалась своевременной врачебной помощи? И кто должен ответить за смерть человека в самом центре города? Откровенный разговор о цене человеческой жизни.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 8 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.