Стосується кожного: Бешеная квартира (эфир от 09.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 9 сентября.

В половине седьмого утра камеры наблюдения возле квартиры киевлянки Натальи Уманец зафиксировали визит племянницы. 27-летняя Дарья Голик пришла к тете на разборки и неистово пыталась выбить дверь. Этот скандал далеко не первый в семье. Сначала родственники ссорились из-за 76-летнего дедушки. Он был онкобольным и нуждался в постоянном уходе. В середине июля дедушка умер. Начали делить наследство - двухкомнатную квартиру в центре столицы. Пинками и угрозами Даша вместе с мужем начали выживать из заветной квартиры родную мать. А на днях Дарья и сама стала жертвой насилия - ее едва не придушил любимый человек - 34-летний Андрей Кузьменко. Почему все конфликты в этой семье решаются ссорами и драками?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 9 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.