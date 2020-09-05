Стосується кожного: Собачья жизнь (эфир от 10.09.2020)

5 сентября 2020 16:53 Александр Кива
Стосується кожного: Собачья жизнь (эфир от 10.09.2020)
Стосується кожного: Собачья жизнь (эфир от 10.09.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 10 сентября.

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Свою жизнь в течение последних шести лет 54-летний Григорий Прокопенко из Киевской области называет собачьей. Когда жена выгнала его из дома, он, как бродячий пес, был вынужден ежедневно искать себе убежище. В отчаянии Григорий вернулся во двор собственного дома и соорудил себе метровое помещение вроде собачьей будки. Григорий уверяет: всю жизнь он тяжело работал, чтобы обеспечить свою семью, а жена отблагодарила его изменами и превратила в бездомного. Зато Галина все обвинения бывшего мужа опровергает, мол, он выбрал водку вместо семьи. Почему совместно прожитые почти 30 лет так и не научили взрослых людей уважать друг друга?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 10 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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