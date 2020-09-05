Стосується кожного: Пламя измены (эфир от 11.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 11 сентября.

Страшный пожар чуть не забрал жизнь 33-летней многодетной Светланы Ткаченко из Одесской области после того, как бывший муж пытался сжечь ее дом вместе с пятью детьми. Односельчане утверждают, что многодетный муж Светланы всегда был вспыльчив, а после разрыва с женой совсем взбесился от ревности. После того поджога Андрей исчез, а его мать во всем обвиняет невестку. Вера Деордица просматривает фото сына и рассказывает, что и без того настрадалась из-за его криминального прошлого. А пока Андрей скрывается, конфликт между женщинами набирает обороты. Почему яростные страсти между родителями стали подвергать опасности родную малышню?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 11 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.