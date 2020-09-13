Стосується кожного: Исчезнувшая надежда. Соседский контроль (эфир от 14.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 14 сентября.

Громкие скандалы почти каждый день происходят в селе Зоревка в Черкасской области. Молодая семья Жашкевичей никак не находит общий язык с пожилой соседкой. Два года назад многодетные родители разводились и восстановить отношения им удалось благодаря общению в студии. Семья объединилась, но соседка Ольга Ткаченко утверждает, что родители не исправились, а наоборот, продолжают вести разгульную жизнь. В студии «Касается каждого» выясним, как изменилась жизнь героев нашей программы после эфира, и сдержали ли они обещания, которые давали перед многомиллионной аудиторией.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 14 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.