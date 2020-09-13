Стосується кожного: Зависимость от угроз (эфир от 16.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 16 сентября.

30-летнюю Викторию Гуськову из Одессы похитил и избил бывший муж. Виктория с ужасом вспоминает, как бывший вывез ее за город и несколько часов пытал, а затем потребовал деньги. После четырех лет совместной жизни с 40-летним Дмитрием Кружилиным, Виктория не выдержала чуть ли не ежедневных побоев, свидетелем которых была ее несовершеннолетняя дочь. С тех пор бывший муж преследует Вику и угрожает. Зато, Дмитрий обвинения бывшей жены отвергает и утверждает, что это выдумки, чтобы оправдать свое предательство и долги. Месть за неповиновение или вымышленные обвинения, как люди оказываются в зависимости от жестокости?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 16 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.