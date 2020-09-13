Стосується кожного: В активном поиске (эфир от 17.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 17 сентября.

Уже больше недели 29-летняя Инна Михайлова из Винницкой области пытается разыскать своего гражданского мужа и отца своего маленького сына. Михаил Бормотов поехал устраиваться на работу в другую область и исчез. 9 лет назад Михаил попал в ужасную аварию и чудом остался жив. С тех пор у него не работает левая рука и работу найти трудно. Впрочем, Инна подозревает, что ее муж ищет не работу, а новые приключения. Безуспешная попытка найти работу или удобное прикрытие для измены? Наши журналисты разыскали мужчину в Черкасской области. Сегодня будем выяснять, куда на самом деле исчез отец 9-месячного ребенка.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 17 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.