Стосується кожного: Недоказанное истощение (эфир от 18.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 18 сентября.

Обессиленного 4-летнего ребенка пришлось буквально спасать от голодной смерти медикам из Кировоградской области. Год назад образцовая многодетная семья местного депутата из Новоукраинки оказалась в центре громкого скандала. Тогда из семьи изъяли всех четверых детей, а многодетный отец оказался за решеткой. После скандального изъятия малышей, Александр год провел в СИЗО, однако, его вину так и не доказали. Теперь человек хочет восстановить репутацию и вернуть своих детей домой. Зато в патронажной семье, где уже два года живут дети Александра, до сих пор не доверяют родным родителям. Раскаяние и осознание своих поступков или желание любой ценой восстановить реноме идеальной семьи?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 18 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.