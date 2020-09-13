Стосується кожного: Недоказанное истощение (эфир от 18.09.2020)

13 сентября 2020 20:53 Александр Кива
Стосується кожного: Недоказанное истощение (эфир от 18.09.2020)
Стосується кожного: Недоказанное истощение (эфир от 18.09.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 18 сентября.

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Обессиленного 4-летнего ребенка пришлось буквально спасать от голодной смерти медикам из Кировоградской области. Год назад образцовая многодетная семья местного депутата из Новоукраинки оказалась в центре громкого скандала. Тогда из семьи изъяли всех четверых детей, а многодетный отец оказался за решеткой. После скандального изъятия малышей, Александр год провел в СИЗО, однако, его вину так и не доказали. Теперь человек хочет восстановить репутацию и вернуть своих детей домой. Зато в патронажной семье, где уже два года живут дети Александра, до сих пор не доверяют родным родителям. Раскаяние и осознание своих поступков или желание любой ценой восстановить реноме идеальной семьи?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 18 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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