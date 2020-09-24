Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 30.09.2020)

30 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Это уникальное блюдо, в котором сочетаются традиции и современность. В классическом варианте голубцы готовятся из листьев капусты и начиняются мясом с крупами, с добавлением жареного лука и моркови. Благодаря экспериментам поваров, существует множество вариаций приготовления: «Гуцульские голубцы», «Галицкие», «Ленивые», «Полтавские», «Постные». Какой из вариантов - самый полезный? Что входит в их состав? Какое мясо лучше всего подходит для приготовления голубцов? И как определить качество замороженных полуфабрикатов? Звездный эксперт ток-шоу – телеведущий Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы от 30.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.