Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.10.2020)

1 октября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Огурец - идеальная пища для тех, кто заботится о своем самочувствии и поддерживает себя в форме. В чем его польза? На что следует обращать внимание при выборе продукта? Какие самые популярные виды этого овоща? Где их лучше использовать? Какая разница между маринованными, солеными, квашеными и малосольными огурцами? И как приготовить из огурца супернапиток? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – певица Мята.

Новый выпуск Полезной программы от 01.10.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.