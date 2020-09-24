Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.10.2020)

24 сентября 2020 17:20 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.10.2020)

2 октября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Хотя колбаса считается не самым полезным продуктом, многие признают: копченая - настоящая находка для пикников и путешествий. А еще – один из любимых украинцами деликатесов. Какова её норма употребления в сутки? Что на самом деле входит в состав копченой колбасы, которая лежит на полках супермаркетов? Каким способом можно проверить ее качество? Как среди многообразия разных видов колбасных изделий выбрать по-настоящему хороший продукт? В какой копченой колбасе меньше жиров? И с чем ее рекомендуют употреблять диетологи? На эти вопросы в студии ток-шоу ответили ведущий Александр Лукьяненко, певица СолоХа и другие эксперты программы.

Новый выпуск Полезной программы от 02.10.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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