Говорит Украина: Два магазина имею — детей пенопластом угощаю (эфир от 28.09.2020)

Говорит Украина: Два магазина имею — детей пенопластом угощаю (эфир от 28.09.2020)

28 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — от Лопез к Джексон: тайны украинских сестер.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Анастасия верила, что ее сестра будет хорошей мамой, и когда увидела, как ее племянники едят объедки из мусорного ведра и даже ... пенопласт - начала бить тревогу!

Анастасия обвиняет сестру в разгульном образе жизни и постоянных ссорах у детей на глазах!

Вызовы полиции и социальной службы - вроде безрезультатны! Единственный способ спасти племянников - это забрать их себе, убеждает Анастасия!

Какие два человека также будут бороться за право на племянников Анастасии? С кем останутся дети после программы? И при чем здесь два магазина с овощами?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:55 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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