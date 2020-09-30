Стосується кожного: Счастье усыновления (эфир онлайн от 30.09.2020)

30 сентября 2020 08:35 Александр Кива
Стосується кожного: Счастье усыновления (эфир онлайн от 30.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 30 сентября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Маленькая Марта осталась без родительского тепла, но шесть лет назад 42-летняя Юлия Сатенко из Киева взяла девочку в семью. После усыновления Марты, Юля с мужем решили создать детский дом семейного типа. Сейчас они воспитывают 14-ть детей! Дарить семейное тепло детям Юлю вдохновила еще одна киевлянка Ольга Большова. Оля была в нашей студии во время эфира программы «Непрощенное преступление». Тогда мы рассказывали о судьбе двух мальчиков, которые стали сиротами после жестокого убийства их родной матери. Ольга взяла братьев под опеку и до сих пор помогает им встать на ноги. Самый высокий уровень материнского милосердия и любви. В студии «Касается каждого» - невероятные истории усыновления, которые, несмотря на тяжелую судьбу брошенных детей, дарят надежду на светлое будущее и семейный уют.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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