Стосується кожного: Счастье усыновления (эфир онлайн от 30.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 30 сентября.

Маленькая Марта осталась без родительского тепла, но шесть лет назад 42-летняя Юлия Сатенко из Киева взяла девочку в семью. После усыновления Марты, Юля с мужем решили создать детский дом семейного типа. Сейчас они воспитывают 14-ть детей! Дарить семейное тепло детям Юлю вдохновила еще одна киевлянка Ольга Большова. Оля была в нашей студии во время эфира программы «Непрощенное преступление». Тогда мы рассказывали о судьбе двух мальчиков, которые стали сиротами после жестокого убийства их родной матери. Ольга взяла братьев под опеку и до сих пор помогает им встать на ноги. Самый высокий уровень материнского милосердия и любви. В студии «Касается каждого» - невероятные истории усыновления, которые, несмотря на тяжелую судьбу брошенных детей, дарят надежду на светлое будущее и семейный уют.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.