Говорит Украина: Свидетелем интима стала - на 5 лет без вести пропала? (эфир от 30.09.2020)

Говорит Украина: Свидетелем интима стала - на 5 лет без вести пропала? (эфир от 30.09.2020)

29 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Свидетелем интима стала - на 5 лет без вести пропала.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Екатерина едва стояла на ногах, когда неизвестные люди сообщили, что ее сын лежит дома мертвый, а рядом с ним сидит его 3-летний ребенок!

С тех пор женщине пришлось стать няней для взрослого сына, и мамой - для маленького внука!

Женщина возмущена, ведь официально - она чужой человек для родного внука. Пропавшая невестка записала отцом другого человека! Почему на самом деле невестка Екатерины исчезла? Свидетелем которой интимной сцены она стала? Почему ее искали дальнобойщики? И где женщина сейчас?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:55 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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