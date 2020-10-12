Говорит Украина: интимное видео на планшете детей: у кого есть секреты (эфир от 12.10.2020)

Говорит Украина: интимное видео на планшете детей: у кого есть секреты (эфир от 12.10.2020)

12 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — интимное видео на планшете детей: у кого есть секреты.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Чтобы дочери-первоклассницы хорошо учились, Сергей подарил им желанный планшет. И взяв в руки детский гаджет - увидел... порно-видео!

Девочки признались папе, что планшетом пользовалась мать и ее любовник! Вместо объяснений от любовника женщины, Сергей получил лишь угрозы! Как на детском планшете оказалось интимное видео? И что рассказали дети психологу проекта?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:55 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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