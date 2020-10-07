Говорит Украина: на улице листочки собирала - мама из дома пропала (эфир от 06.10.2020)

7 октября 2020 10:45 Александр Кива
Говорит Украина: на улице листочки собирала - мама из дома пропала (эфир от 06.10.2020)
Говорит Украина: на улице листочки собирала - мама из дома пропала (эфир от 06.10.2020)
пресс-служба

6 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — На улице листочки собирала - мама из дома пропала

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Вспоминать детство Анна не может без слез. Когда ей было 8 лет, она с братом и сестрой собирали березовые листочки во дворе, как вдруг услышали из их дома страшные крики. Когда дети вернулись в дом, то увидели разъяренного отца, а матери уже не было.

Прошел двадцать один год, как Анна не знает где ее мать. А единственный свидетель, который знал, куда делась женщина - умер! Жива ли вообще мать Анны? Что с ней случилось в тот вечер, после которого она исчезла? При чем тут белый свитер с ромбами? И какой мужчина категорически против того, чтобы ее искали?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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