Говорит Украина: на улице листочки собирала - мама из дома пропала (эфир от 06.10.2020)

6 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — На улице листочки собирала - мама из дома пропала

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Вспоминать детство Анна не может без слез. Когда ей было 8 лет, она с братом и сестрой собирали березовые листочки во дворе, как вдруг услышали из их дома страшные крики. Когда дети вернулись в дом, то увидели разъяренного отца, а матери уже не было.

Прошел двадцать один год, как Анна не знает где ее мать. А единственный свидетель, который знал, куда делась женщина - умер! Жива ли вообще мать Анны? Что с ней случилось в тот вечер, после которого она исчезла? При чем тут белый свитер с ромбами? И какой мужчина категорически против того, чтобы ее искали?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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