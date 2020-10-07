Говорит Украина: Дома - спартанец, за церковью - любовник? (эфир от 07.10.2020)
7 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Дома - спартанец, за церковью - любовник?
Жизнь семьи Надежды изменилось в один миг! В их арендованный дом в гости пришел владелец дома, сел на кухне и... внезапно умер! Теперь новая хозяйка дома выставила Надежду, ее мужа и их четырех маленьких сыновей за порог. Еще и требует денег! Еще четыре года назад многодетная семья имела собственный дом в другой области. Однако оттуда им почему-то пришлось бежать! Сколько на самом деле детей в этой семье? По какому делу за церковью застали мужа Надежды бывшие односельчане? При чем здесь Спарта? И почему прямо сейчас многодетный отец проходит проверку на детекторе лжи?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:55 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.
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Анонс выпуска от 7 октября: