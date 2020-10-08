Говорит Украина: Адская ночь: почему физрук украл мою дочь (эфир от 08.10.2020)

Говорит Украина: Адская ночь: почему физрук украл мою дочь (эфир от 08.10.2020)

8 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Адская ночь: почему физрук украл мою дочь.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Шок: легла спать - похитили с кровати! Вечером у дочери Елены разболелся живот, она выпила таблетки, чтобы быстрее заснуть! И ночью 19-летнюю девушку похитили прямо из собственной комнаты!

Мужчина схватил девушку за волосы, ударил головой об дверь и сунул в машину. А когда привез ее на свою дачу, то склонял Ирину к ужасным вещам, а все издевательства снимал на свой телефон!

Теперь мать девушки боится за ее жизнь, ведь обидчик Ирины может оказаться на свободе - однажды он уже вышел под поручительство местных депутатов!

Кто надругался над дочерью Елены? Что о той ночи расскажет сама девочка? Что скрывает прошлое мужчины, который якобы похитил ее среди ночи? И кому придется пройти детектор, чтобы поставить точку в этой истории?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:55 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.