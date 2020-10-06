Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.10.2020)

6 октября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Как избавиться от нитратов в овощах? В чем разница между малосольными, маринованными и консервированными огурцами? Какой рецепт их приготовления покорил весь мир? И как удивить гостей фаршированными огурцами? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: гастроэнтеролог Галина Салтыкова, агроном Вадим Близнюк, шеф-повар Алексей Сидоров. Полезными советами поделится звездная гостья «Полезной программы» – певица Мята.

Новый выпуск Полезной программы от 06.10.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.