Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 07.10.2020)

6 октября 2020 10:15 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 07.10.2020)

7 октября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Столовый, яблочный, рисовый, виноградный, бальзамический… Этот продукт уважала сама Клеопатра. Качественный натуральный уксус стимулирует обменные процессы в организме, улучшает работу кишечника, а еще – помогает похудеть. Из чего и как изготавливают уксус? В чем его главная польза? Как отличить качественную приправу от опасного химического концентрата? В чем разница между столовым и яблочным уксусами? И как приготовить оригинальный, вкусный и полезный уксус дома из обычных ингредиентов? Звездный эксперт ток-шоу – народная артистка Украины Наталья Бучинская.

Новый выпуск Полезной программы от 07.10.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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