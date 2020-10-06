Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 07.10.2020)

7 октября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Столовый, яблочный, рисовый, виноградный, бальзамический… Этот продукт уважала сама Клеопатра. Качественный натуральный уксус стимулирует обменные процессы в организме, улучшает работу кишечника, а еще – помогает похудеть. Из чего и как изготавливают уксус? В чем его главная польза? Как отличить качественную приправу от опасного химического концентрата? В чем разница между столовым и яблочным уксусами? И как приготовить оригинальный, вкусный и полезный уксус дома из обычных ингредиентов? Звездный эксперт ток-шоу – народная артистка Украины Наталья Бучинская.

Новый выпуск Полезной программы от 07.10.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.