Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 08.10.2020)

6 октября 2020 11:15 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 08.10.2020)

8 октября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Мясная, рыбная, грибная и даже вегетарианская… Легендарный суп вот уже несколько веков показывает пример замечательной командной игры. Кислинка от томатов, соль от корнишонов, насыщенность от мясного или рыбного ассорти, сладость от зажаренного лука... Кто, когда и как додумался собрать такие разные ингредиенты в один набор? Какая из солянок самая диетическая? Полезна ли она для здоровья? Как правильно консервировать основу для солянки? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный гость «Полезной программы» – народный артист Украины Иво Бобул.

Новый выпуск Полезной программы от 08.10.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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