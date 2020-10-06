Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.10.2020)

6 октября 2020 12:15 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.10.2020)

9 октября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

На Востоке говорят: «Если смог приготовить настоящий плов, сможешь приготовить и любое другое блюдо». Из каких ингредиентов состоит идеальный плов и как его правильно готовить? Какой рис и мясо лучше всего подходят для этого блюда? Насколько плов полезен для здоровья с точки зрения диетологии? С какими продуктами его нежелательно употреблять? И какие виды плова готовят в разных странах? Звездные эксперты выпуска – дуэт «Анна-Мария».

Новый выпуск Полезной программы от 09.10.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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