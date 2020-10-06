Стосується кожного: Параллельная жизнь (эфир от 06.10.2020)

6 октября 2020 10:45 Александр Кива
Стосується кожного: Параллельная жизнь (эфир от 06.10.2020)
Стосується кожного: Параллельная жизнь (эфир от 06.10.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 6 октября.

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В больничную палату 39-летняя жительница Киевской области Домника Филозоф попала после измены мужа. С мужем Домника прожила 20 лет, у супругов трое общих детей. Считала свою семью крепкой, пока случайно не заглянули в мобильный телефон мужа. Оказывается, что человек параллельной жизнью живет уже несколько лет. О чем молчат мужчины и как детям найти свое место в любовном треугольнике родителей. В студии «Касается каждого» - история многодетной матери, которая не замечала двойную жизнь своего мужа.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 6 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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