Стосується кожного: Бойцовская семья (эфир от 07.10.2020)

6 октября 2020 11:45 Александр Кива
Стосується кожного: Бойцовская семья (эфир от 07.10.2020)
Стосується кожного: Бойцовская семья (эфир от 07.10.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 7 октября.

Читайте такжеЖиття відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.09.2019)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Громкая драка произошла в июле между соседями в Одесской области, в центре скандала оказалась образцовая семья, в которой воспитывается десять детей. 43-летняя Надежда Ягозинская рассказывает, что сначала ссора произошла между взрослыми, а затем многодетные родители привлекли своих несовершеннолетних детей-боксеров. Обвинение многодетных родителей стало для местной общины неожиданностью. Ведь семья Марии Курсенко здесь на хорошем счету. Почти все дети активно занимаются бойцовскими видами спорта и, как правило, занимают первые места в соревнованиях. Клевета оскорбленной соседки или бойцовский клуб под прикрытием многодетной семьи?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 7 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу

Материалы по теме

Стосується кожного: Изнасилованная репутация (эфир от 09.10.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Изнасилованная репутация (эфир от 09.10.2020)
Кохання на виживання-4: участница реалити целовала жабу ради отношений
Анонсы на ТВ

Кохання на виживання-4: участница реалити целовала жабу ради отношений
Гороскоп на 7 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 7 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Сага: Александра Лютая рассказала о сходстве со своей героиней в сериале
Новости

Сага: Александра Лютая рассказала о сходстве со своей героиней в сериале

Популярное на сайте

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Популярное видео

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK