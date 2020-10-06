Стосується кожного: Бойцовская семья (эфир от 07.10.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 7 октября.

Громкая драка произошла в июле между соседями в Одесской области, в центре скандала оказалась образцовая семья, в которой воспитывается десять детей. 43-летняя Надежда Ягозинская рассказывает, что сначала ссора произошла между взрослыми, а затем многодетные родители привлекли своих несовершеннолетних детей-боксеров. Обвинение многодетных родителей стало для местной общины неожиданностью. Ведь семья Марии Курсенко здесь на хорошем счету. Почти все дети активно занимаются бойцовскими видами спорта и, как правило, занимают первые места в соревнованиях. Клевета оскорбленной соседки или бойцовский клуб под прикрытием многодетной семьи?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 7 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.