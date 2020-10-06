Стосується кожного: Изнасилованная репутация (эфир от 09.10.2020)

6 октября 2020 13:45 Александр Кива
Стосується кожного: Изнасилованная репутация (эфир от 09.10.2020)
Стосується кожного: Изнасилованная репутация (эфир от 09.10.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 9 октября.

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27-летнюю Анну Пелешенко из Харьковской области изнасиловали и пытались убить. Нападение произошло еще в середине июня. С тех пор Анна боится даже на минуту выйти из дома без сопровождения мужчины. Ведь в нападающем она узнала своего соседа Игоря Риндейка. Мужчина сейчас под домашним арестом. Зато, мать Игоря - Людмила Риндейко - не верит в эти обвинения. Уверяет, что у сына безупречная репутация, а Анна оговорила его, чтобы скрыть собственную измену. Преступление или клевета? Что на самом деле произошло между 27-летней девушкой и ее соседом с безупречной репутацией?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 9 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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