Стосується кожного: Убийство волонтера (эфир от 08.10.2020)

6 октября 2020 12:45 Александр Кива
Стосується кожного: Убийство волонтера (эфир от 08.10.2020)
Стосується кожного: Убийство волонтера (эфир от 08.10.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 8 октября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Изуродованное тело известного днепровского волонтера и активиста Александра Карасева нашли в лесу в пригороде столицы. Александр был сиротой и с детства болел ДЦП, но это не мешало ему занимать активную общественную позицию. Парень получил хорошее образование и хорошо зарабатывал на жизнь. Кому и чем мог мешать парень, который всю жизнь посвятил помощи другим? Ограбление, которое пошло не по плану, или спланированное жестокое убийство беззащитного человека с инвалидностью? В студии «Касается каждого» друзья Александра готовы озвучить результаты собственного расследования.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 8 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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