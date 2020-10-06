Стосується кожного: Убийство волонтера (эфир от 08.10.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 8 октября.

Изуродованное тело известного днепровского волонтера и активиста Александра Карасева нашли в лесу в пригороде столицы. Александр был сиротой и с детства болел ДЦП, но это не мешало ему занимать активную общественную позицию. Парень получил хорошее образование и хорошо зарабатывал на жизнь. Кому и чем мог мешать парень, который всю жизнь посвятил помощи другим? Ограбление, которое пошло не по плану, или спланированное жестокое убийство беззащитного человека с инвалидностью? В студии «Касается каждого» друзья Александра готовы озвучить результаты собственного расследования.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 8 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.