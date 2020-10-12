Стосується кожного: Афера в семье академика (эфир от 12.10.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 12 октября.
Семью всемирно известного академика Болотова - изобретателя бальзама вечной жизни - обвиняют в афере со столичной недвижимостью. Дальняя родственница сына академика, 63-летняя Ирина Бондарчук, заявляет о попытке незаконного завладения ее домом в центре столицы. Сын академика и сам довольно известный в научных кругах, он - автор многих статей и разработок в области биологии. Максим Болотов уверяет, что родственница стала жертвой аферистов. Ирина Андреевна исчезла 8 месяцев назад, как только отписала свою часть дома совсем постороннему человеку - соседке Юле. Угроза жизни и имуществу одинокой женщины или спланированная афера против семьи академика?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.