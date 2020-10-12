Стосується кожного: Сарай для ненужных детей (эфир от 13.10.2020)

12 октября 2020 22:45 Александр Кива
Стосується кожного: Сарай для ненужных детей (эфир от 13.10.2020)
Стосується кожного: Сарай для ненужных детей (эфир от 13.10.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 13 октября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

В начале сентября среди мусора и хлама полицейские Винницкой обнаружили закрытых в сарае двух голодных малолетних детей. Вместе с двумя маленькими сыновьями 28-летняя Елена Виецкая переехала к сожителю в село десять дней назад. Впрочем, мать сожителя была против новых отношений сына. Ей не нравился ни образ жизни будущей невестки, ни его отношение к родным детям. Сразу после инцидента, детей изъяли. Но через несколько дней вернули, при условии, что Елена вернется в родную Черкасскую область. В студии «Касается каждого» мама детей из сарая попытается объяснить свой поступок и доказать матери своего жениха, что тоже имеет право на женское счастье.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 13 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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