Стосується кожного: Роды с осложнениями (эфир от 14.10.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 14 октября.

Сразу после рождения Анна-Мария попала в реанимацию. Девочка родилась с инвалидностью, и уже три месяца ее жизнедеятельность поддерживают различные аппараты. В том, что их ребенок родился с инвалидностью, родители девочки обвиняют врачей харьковского перинатального центра. Для семьи Мозуль это была долгожданная беременность. Через 14 лет, после рождения старшего сына, Марина решились еще на одного ребенка. На 36-й неделе у Марины начались преждевременные роды, кровотечение, а медики, по словам роженицы, до последнего уверяли, что ситуация под контролем. Врачебная халатность или трагическое стечение обстоятельств? Почему не проблемная беременность обернулась инвалидностью ребенка?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 14 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.