Стосується кожного: Путь для побега (эфир от 15.10.2020)

12 октября 2020 15:45 Александр Кива
Стосується кожного: Путь для побега (эфир от 15.10.2020)
Стосується кожного: Путь для побега (эфир от 15.10.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 15 октября.

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12-летнюю девочку, которая ночью бродила по чужой деревне, обнаружили полицейские в Харьковской области. Правоохранители выяснили, что ребенок из многодетной семьи, живет в соседнем селе. Ребенок вышел из дома еще вечером и прошел более 4 км, держась железнодорожного пути, объединяющего села. В тот же вечер 12-летнюю беглянку вместе с братом изъяли от родителей. Мама девочки, 39-летняя Лилия Смирнова, возмущена тем, что у нее пытаются забрать детей. По ее мнению, семья стала жертвой клеветы односельчан и предполагает, что дочь просто заблудилась в поисках мамы. Досадная случайность или систематическое пренебрежение родительскими обязанностями?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 15 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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