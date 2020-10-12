Стосується кожного: Видео изнасилования (эфир от 16.10.2020)

12 октября 2020 15:50 Александр Кива
Стосується кожного: Видео изнасилования (эфир от 16.10.2020)
Стосується кожного: Видео изнасилования (эфир от 16.10.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 16 октября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

18-летнюю Елизавету Тумановскую из Черниговской области в собственном доме больше года насиловал 52-летний отчим. Последний раз отчим принудил Лизу к интиму за день до ее совершеннолетия. А уже на следующий день девушка решила рассказать о сексуальных издевательствах и написала заявление в полицию. Полиция сразу задержала отчима. Оказывается, раньше он уже был осужден на 13 лет за аналогичное сексуальное преступление. В семье Лизы воспитываются еще 5 детей. Сейчас служба по делам детей намерена лишить их мать родительских прав, поскольку уверена, что она хорошо знала о сексуальных расстройствах мужчины. В студии «Касается каждого» выясняем, зачем многодетная мать снимала на видео изнасилование дочери и почему только сейчас Лиза решилась рассказать о сексуальном насилии над ней?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 16 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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