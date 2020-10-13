Говорит Украина: Исповедь школьницы: меня в постель - брата в будку? (эфир от 13.10.2020)

Говорит Украина: Исповедь школьницы: меня в постель - брата в будку? (эфир от 13.10.2020)

13 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Исповедь школьницы: меня в постель - брата в будку?

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Шок в Одесской области! 13-летняя школьница пришла ночью на поле, начала дрожать, потом плакать, и рассказала, что происходит с ней дома!

И Татьяна поняла, эти побои - не единственная причина слез ребенка! После долгих уговоров девочка сделала невероятное признание - уже месяц ежедневно ее насилует отчим!

Татьяна сразу вызвала полицию. Девочку отвезли в больницу. А вот ее отчим до сих пор на свободе!

Почему отчим 13-летней школьницы до сих пор на свободе? Какие ужасные подробности она рассказала журналистам? Кого срочно пришлось везти в больницу? И сколько невероятных преступлений разоблачит детектор лжи?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите скоро - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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