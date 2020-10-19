Говорит Украина: С ребенка золото снимают и в клетку закрывают? (эфир от 19.10.2020)

19 октября 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: С ребенка золото снимают и в клетку закрывают? (эфир от 19.10.2020)
Говорит Украина: С ребенка золото снимают и в клетку закрывают? (эфир от 19.10.2020)
пресс-служба

19 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — С ребенка золото снимают и в клетку закрывают?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

10-летняя Даша зашла в комнату к бабушке, поцеловала ее и попрощалась. Внучка села в белую машину и бесследно исчезла

Когда дочь Елены в поисках ребенка позвонила ее отцу, тот сказал, что она больше никогда не увидит!

За три месяца дочь Елены увидела дочь в школе на праздновании первого звонка. После чего девочка больше ни разу не появлялась на уроках.

Почему отец Дарьи прячет ее от матери? Кого пытались задушить в воде и били железным порогом? И какие фото сегодня помогут решить судьбу 10-летней Дарьи?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:55 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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