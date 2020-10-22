Говорит Украина: школьную красавицу люблю - на привязи ее держу. Часть 2 (эфир от 21.10.2020)

Говорит Украина: школьную красавицу люблю - на привязи ее держу. Часть 2 (эфир от 21.10.2020)

20 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — школьную красавицу люблю - на привязи ее держу. Часть 2.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Сломанная рука, синяк на все лицо, и распухшие глаза - эти фотографии всколыхнули социальные сети! Сейчас в этой женщине трудно распознать бывшую участницу школьных конкурсов красоты - 27-летнюю Алину!

Односельчанка Наталья уверена, что до такого состояния молодую женщину довел ее сожитель, который якобы привязывал ее в доме, чтобы она не убежала от его пыток!

Другие односельчане также боятся мужчину! Ведь в магазин он ходит с топором в руках! И полиция якобы не может ничего сделать!

Почему человек до сих пор на свободе? Что он делал с гантелями? И через какой тайный заработок самой женщины нам пришлось проводить детектор лжи?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:55 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.