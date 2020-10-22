Говорит Украина: школьную красавицу люблю - на привязи ее держу. Часть 2 (эфир от 21.10.2020)

22 октября 2020 11:20 Александр Кива
Говорит Украина: школьную красавицу люблю - на привязи ее держу. Часть 2 (эфир от 21.10.2020)
Говорит Украина: школьную красавицу люблю - на привязи ее держу. Часть 2 (эфир от 21.10.2020)
пресс-служба

20 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — школьную красавицу люблю - на привязи ее держу. Часть 2.

Читайте такжеГоворит Украина: Интимные преступления бабы Гали (эфир от 11.11.2019)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Сломанная рука, синяк на все лицо, и распухшие глаза - эти фотографии всколыхнули социальные сети! Сейчас в этой женщине трудно распознать бывшую участницу школьных конкурсов красоты - 27-летнюю Алину!

Односельчанка Наталья уверена, что до такого состояния молодую женщину довел ее сожитель, который якобы привязывал ее в доме, чтобы она не убежала от его пыток!

Другие односельчане также боятся мужчину! Ведь в магазин он ходит с топором в руках! И полиция якобы не может ничего сделать!

Почему человек до сих пор на свободе? Что он делал с гантелями? И через какой тайный заработок самой женщины нам пришлось проводить детектор лжи?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:55 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

Говорит Украина видео телешоу

Материалы по теме

Le Маршрутка-2: Леся Никитюк нашла SPA-курорт для животных
Новости

Le Маршрутка-2: Леся Никитюк нашла SPA-курорт для животныхЭксклюзив
Ведущая Нового канала стала тамадой на индонезийской свадьбе
Новости

Ведущая Нового канала стала тамадой на индонезийской свадьбеЭксклюзив
Мир наизнанку-11: смотреть 23 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2020)
Телешоу

Мир наизнанку-11: смотреть 23 выпуск онлайн (эфир от 21.10.2020)
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 8 серию (эфир 22.10.2020)
Сериалы

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 8 серию (эфир 22.10.2020)

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)

Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK