Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.10.2020)

13 октября в 10:00 на «Интере» выitk выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Соленья, варенья, салаты, компоты – любимая украинцами классика. А что еще интересного и необычного можно законсервировать? Как правильно заготавливать продукты впрок, сохраняя максимальное количество полезных веществ? Что положить в банку, чтобы консервация не испортилась? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как правильно выбирать овощи, фрукты и специи для закруток, на что обращать внимание, покупая консервацию в магазинах, а также поделятся секретами вкусных и полезных домашних заготовок.

Консервированные продукты очень популярны во всем мире. Но, оказывается, и домашняя, и покупная консервация могут быть опасными для нашего организма. Кому не стоит ею увлекаться и на что обращать внимание перед тем, как открывать очередную баночку?

«Специи и пряности, в том числе уксус и соль, выполняют важную функцию – законсервировать и как можно дольше сохранить продукт, – объясняет диетолог Борис Скачко. – Однако с такими закрутками следует быть особенно осторожными людям с больными почками и проблемами с желудочно-кишечным трактом, а также склонным к отекам. Есть соленья, конечно, можно, но понемногу, выбирая заготовки с минимумом уксуса. Но наибольшая опасность, которую несет в себе консервация, — ботулизм, который может привести к параличу и даже смерти. О наличии в продукте ботулотоксина может свидетельствовать вздутие крышки, усиленное газообразование внутри банки и помутнение жидкости. Такие заготовки употреблять в пищу нельзя».

Чем полезны консервированные продукты? Как правильно выбирать овощи, фрукты и специи для закруток? Какие продукты нельзя консервировать? Как правильно хранить заготовки в домашних условиях? По каким признакам можно определить, что консервы испорчены? И как законсервировать экзотический ананас? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: диетолог Борис Скачко, эксперт по качеству и безопасности продуктов Елена Сидоренко и кулинарный эксперт Ирина Рудневская. Семейными рецептами консервирования поделится звездная гостья «Полезной программы» – народная артистка Украины Аурика Ротару.

«Домашняя консервация не сравнится с магазинной, – считает Аурика Ротару. – Заготавливаю на зиму соленья, делаю варенья и джемы, консервирую сливу – ее очень любит вся семья. Овощи и фрукты для заготовок выращиваем на своем участке. Фирменное блюдо – соленые огурцы, которые готовила еще моя мама. Солю их без уксуса в большой эмалированной кастрюле. Для этого заливаю огурцы горячим маринадом, который готовится из расчета 200 граммов соли на 10 литров воды. Оставляю просолиться на 4-5 дней. Потом раскладываю огурцы по банкам, в которые добавляю листья вишни, черной смородины, хрена, соцветия укропа – они придают соленым огурцам аромат и фирменную хрусткость. Маринад снова кипячу и заливаю им огурцы, а потом герметично закрываю крышками. Такой рецепт позволяет надолго сохранить заготовку в прохладном погребе – не помню случая, чтобы банки хоть раз взрывались».

Новый выпуск Полезной программы от 13.10.2020 смотрите онлайн на tv.ua.