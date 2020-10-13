Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.10.2020)
14 октября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.
«На одном бутерброде и двух комплиментах женщина может продержаться весь день», – говорила французская писательница Франсуаза Саган. Сегодня бутерброды и сэндвичи почти идеальная еда: вкусные, быстро готовятся и их можно взять с собой. Правда, некоторые считают их вредной пищей. Но так ли это на самом деле? Какие бутерброды и сэндвичи полезны для нашего организма? Сколько их можно съесть за один день? Что требуется для приготовления идеального диетического бутерброда? Какие сэндвичи лучше приготовить детям в школу, а какие – взять в длительное путешествие? И как приготовить оригинальные и вкусные бутерброды по рецептам из разных стран мира? Звездный эксперт ток-шоу – телеведущая Марина Пуговица.
Новый выпуск Полезной программы от 14.10.2020 смотрите скоро онлайн на tv.ua.