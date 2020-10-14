Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.10.2020)

15 октября в 10:00 на «Интере» вышел выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

«Король всех соусов» – кетчуп – придумали, чтобы сделать пищу еще более вкусной. Какой томатный соус выбрать, чтобы он был еще и полезным? Какой кетчуп может навредить здоровью? Каким образом некоторые производители кетчупа обходятся без консервантов и подсластителей? Насколько это сказывается на цене? Правда ли, что соус в стеклянных бутылках вкуснее? И как приготовить домашний кетчуп по рецепту шеф-повара? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный гость «Полезной программы» – телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 15.10.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.