Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

17 октября 2020 22:50 Юлия Крутиева
Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
пресс-служба

23 октября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск 6 сезона Лиги Смеха.

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Лига смеха – юмористический проект, посмотреть который можно на телеканале 1+1. Созданный при участии комиков из «Студии Квартал 95», он зарядит вас положительными эмоциями на весь день. Суть проста: участники сразятся друг с другом в искусстве смешить людей.

Проект разделен на несколько этапов: в первом участники пройдут отборочный тур, во втором останутся лишь 12 из них и лишь 2 лучшие команды будут в финале. За командами будет закреплен ментор – известный комик. Он поможет артистам победить в проекте и повысить уровень своего мастерства. Судить комиков будет звездный состав жури. Кто же победит в битве смеха? Смогут ли молодые таланты доказать свое превосходство? – Узнавайте после просмотра проекта «Лига смеха» и не бойтесь смеяться над собой.

Новый выпуск проекта Лига Смеха-6 смотрите 23.10.2020 в 20:40 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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