Стосується кожного: Психическая атака (эфир от 19.10.2020)

19 октября 2020 22:13 Александр Кива
Стосується кожного: Психическая атака (эфир от 19.10.2020)
Стосується кожного: Психическая атака (эфир от 19.10.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 19 октября.

Читайте такжеЖиття відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.09.2019)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

45-летняя женщина вот уже несколько месяцев держит в напряжении жителей одного из спальных районов столицы. Подобное соседство закончилось трагедией еще в одной столичной многоэтажке. Люди неоднократно жаловались во все инстанции на психически больного соседа. Но беда все равно произошла - через устроенный им пожар погибла соседка, а несколько семей потеряли жилье. В начале сентября в Харьковской области отец взял в заложники собственную 10-летнюю дочь. Впоследствии у обоих родителей обнаружили психические расстройства. Сколько в Украине психически больных людей, кто и как их контролирует после лечения в спецбольницах. В студии «Касается каждого» выясняем, как каждый из нас может оказаться в заложниках медицинской реформы и несовершенных законов психиатрической помощи.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу

Материалы по теме

Стосується кожного: Победа для Виктории (эфир от 21.10.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Победа для Виктории (эфир от 21.10.2020)
Чем заняться осенью: ТОП-5 обязательных дел от актера сериала "Швидка" Ярослава Геруса
Новости

Чем заняться осенью: ТОП-5 обязательных дел от актера сериала "Швидка" Ярослава ГерусаЭксклюзив
Водители в Украине смогут сами выбирать комбинации номерных знаков
АвтоЛеди

Водители в Украине смогут сами выбирать комбинации номерных знаков
Стосується кожного: Репер из Беликов (эфир от 20.10.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Репер из Беликов (эфир от 20.10.2020)

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)

Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK