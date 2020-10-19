Стосується кожного: Психическая атака (эфир от 19.10.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 19 октября.
45-летняя женщина вот уже несколько месяцев держит в напряжении жителей одного из спальных районов столицы. Подобное соседство закончилось трагедией еще в одной столичной многоэтажке. Люди неоднократно жаловались во все инстанции на психически больного соседа. Но беда все равно произошла - через устроенный им пожар погибла соседка, а несколько семей потеряли жилье. В начале сентября в Харьковской области отец взял в заложники собственную 10-летнюю дочь. Впоследствии у обоих родителей обнаружили психические расстройства. Сколько в Украине психически больных людей, кто и как их контролирует после лечения в спецбольницах. В студии «Касается каждого» выясняем, как каждый из нас может оказаться в заложниках медицинской реформы и несовершенных законов психиатрической помощи.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.