Стосується кожного: Репер из Беликов (эфир от 20.10.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 20 октября.

Рэперские композиции, которые пишет 21-летний Владимир Малуха с Полтавщины, завоевали популярность не только среди земляков, но и заинтересовали даже голливудского продюсера. Парень с детства прикован к инвалидной коляске. Когда ему было всего девять месяцев, врачи озвучили маме неизлечимый диагноз - ДЦП. Без посторонней помощи Владимир не может ни поесть, ни помыться, ни одеться. Свою первую мелодию парень написал, когда ему было 14, а первую ее запись сделал на стареньком компьютере, на который несколько лет откладывал деньги из собственной пенсии. Родители и друзья называют эту музыку криком души, который услышали только в Голливуде. Сначала Володя выкладывал свои произведения в интернет, а потом, даже решился выступать на различных мероприятиях. Сегодня в студии «Касается каждого» о таланте, который сильнее болезни и премьера песни, которая вдохновляет на новые достижения.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 20 октября в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.